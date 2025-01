Gli studenti imparano a vedere con la fotocamera del cellulare

Un laboratorio di fotografia espressiva per studenti, per vedere il mondo con occhi diversi. L’iniziativa, che si è conclusa lo scorso 15 dicembre, era parte della seconda edizione del progetto ’Il cielo intero’. Il progetto, che è stato ideato e realizzato dall’associazione Sassiscritti, prevede una serie di azioni a contrasto della violenza e della disparità di genere, tra cui cineforum, laboratori di scrittura e fotografia, podcast e un corso di formazione per insegnanti.

A frequentare il laboratorio di fotografia, che si è tenuto nei locali del Centro Istruzione per Adulti di via Berzantina a Castel di Casio, sono stati una quindicina di studenti e studentesse del CPIA montagna e dell’Istituto Montessori-Da Vinci di Porretta Terme. Il laboratorio è stato condotto da Beatrice Bruni, fotografa professionista e appassionata di pittura. Beatrice Bruni è nata a Firenze, ha realizzato numerosi progetti e si occupa soprattutto di didattica del linguaggio fotografico. Fra i principali interessi di Bruni c’è la ‘mobile photography’, ovvero la fotografia fatta attraverso i telefoni.

"Il laboratorio ha avuto l’obiettivo di rendere i partecipanti più consapevoli di fronte alle immagini che producono – racconta la fotografa –. Sono convinta che la qualità degli scatti possa aumentare solo mantenendo un ritmo lento, in aperto contrasto con la velocità frenetica dei tempi che viviamo. Insieme abbiamo parlato di tecnica, immortalato tanti volti e sorriso spesso. Insomma, ci siamo divertiti".

Fabio Marchioni