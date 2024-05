Guarda che Giana e Atalanta. Primo ostacolo superato

CARAVAGGIO (Bergamo)

Il primo turno dei play off di serie C non riserva sorprese nelle tre partite del girone A che promuovono Atalanta Under 23, Giana e Legnago. Guadagnano infatti la qualificazione le tre squadre impegnate in casa che, pur potendo contare sul pareggio, si concedono una vittoria di buon auspicio in vista della prosieguo degli spareggi-promozione. La sfida che ha riservato maggiori colpi di scena è quella di Caravaggio, dove il Trento parte a razzo e sorprende i giovani nerazzurri dopo soli 6’ con Spalluto. Gli atalantini, però, non si perdono d’animo e prima dell’intervallo ribaltano la situazione con le reti di Cissé e Bonfanti messe poi in cassaforte dal tris di Jimenez nel finale. A livello di gioco l’incontro più aperto può essere considerato quello tra Legnago e Lumezzane. In terra veronese, infatti, le due contendenti si procurano diverse occasioni, ma si rivela decisiva la rete di Svidercoschi al 40’ del primo tempo. A Gorgonzola, infine, la Giana elimina la blasonata Pro Vercelli firmando in avvio con Mall e Marotta le reti che inducono alla resa i bianchi.

ATALANTA U 23-TRENTO 3-1 (6’ pt Spalluto; 14’ pt Cissé; 47’ pt Bonfanti; 38’ st Jimenez);

GIANA-PRO VERCELLI 3-0 (6’ pt e 27’ st Fall; 10’ pt Marotta); LEGNAGO-LUMEZZANE 1-0 (40’ pt Svidercoschi).

Luca Marinoni