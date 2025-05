Guasto in via Castiglione. Una giornata di disagi

Si rompe un tubo e si allagano le strade. Una mattinata di acqua in via Castiglione, all’altezza con via dei Sabbioni. Qui, vicino all’incrocio e davanti alle strisce pedonali a lato dell’ingresso sud dei Giardini Margherita, improvvisamente intorno alle 8,30 si è creato un buco nell’asfalto. Dal cratere è iniziata a fuoriuscire acqua. Via Castiglione, essendo in discesa, ha fatto sì che si creasse un fiume, arrivando a invadere le due corsie e scendendo fino all’altezza dei viali e di piazza di Porta Castiglione.

Sul posto si è precipitato il personale Hera per un sopralluogo e per capire l’entità della rottura idrica. La squadra operativa del pronto intervento Hera ha così individuato nella mattinata la tubatura problematica per poi iniziare i lavori di riparazione.

Ruspe, camion e personale hanno subito iniziato le operazioni, mettendo in sicurezza l’intera zona e togliendo l’acqua alle utenze. Un disservizio temporaneo che ha riguardato una ventina di condomini in via dei Sabbioni, dall’incrocio con via Castiglione per circa 200 metri. A questi residenti, per riparare la rottura della condotta dell’acqua, "sono stati consegnati cassoni con sacchetti d’acqua per sopperire al problema creatosi", ha fatto sapere Hera.

Una mattinata quindi di disagi in quella zona della città, anche per quanto riguarda la viabilità. Sul posto infatti è intervenuta la Polizia locale che ha chiuso il tratto di via Castiglione tra via dei Sabbioni e i viali, eccetto per i residenti. Due pattuglie hanno gestito così la viabilità delle auto per diverse ore. Almeno fino alle 14,45, quando la riparazione idraulica è terminata, aprendo anche un tombino davanti alla farmacia in piazza Porta Castiglione. Poi il servizio idrico è stato riattivato a tutti gli utenti. Il personale dell’azienda 3DM Ecologica, attraverso delle autopompe, ha ripulito le strade. Poi, sono iniziate le attività di ripristino della pavimentazione stradale. Alcuni cittadini si sono lamentati per i disagi. Alle 20,30 la strada è stata riaperta.

n. m.