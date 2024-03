Haiku, mostre e kimono. Caleidoscopio Giappone

La cultura giapponese non finisce mai di affascinare e simboli come kimono, cerimonia del te, cucina tradizionale, stampe d’arte, colpiscono sempre dritto al cuore, i bolognesi. Ecco quindi che Caleidoscopio Giappone 2024, manifestazione di mostre, workshop e incontri nata per diffondere la cultura, l’arte e le tradizioni del Sol Levante e per valorizzare la collezione d’Arte Estremo-Orientale conservata ed esposta a Palazzo Poggi, si presenta come momento irresistibile per una scoperta suggestiva. In particolare si potranno visitare due mostre, Fasto e fantasia. I kimono nelle stampe giapponesi ukiyo-e, aperta fino al 23 giugno, e Yamagata, città creativa che si inaugura oggi e che vuole raccontare la storia di questa città dal XVII secolo fino ai giorni nostri.

La serie di incontri proposti già da oggi è un’ottima occasione di approfondimento e scoperta, per capire meglio il rituale ma anche il simbolismo insiti in questa cultura. Ad esempio, il kimono è un bellissimo abito, ma ancor di più è un vestimento benaugurale, decorato con motivi dal senso forte. Si dà molta importanza alla consistenza del tessuto, al colore, alle stampe scelte che riflettono aspetti della vita quotidiana: animali, piante, paesaggi, strumenti. Ma per saperne di più sarà interessante seguire oggi alle 16 a Palazzo Poggi, Sala di Ulisse, la conferenza di Koto Sato, professoressa dell’Università di Yamagata. Domani, invece, stesso luogo, I giapponesi e le alghe: nori, konbu e le altre con Alessandro Guidi del Centro Studi che racconta dell’alimentazione dei giapponesi, ricca di cibi di provenienza marina, come le alghe. Il 7 marzo, invece, si parlerà di Benibana (fiori da tintura) che sono parte della ricchezza di Yamagata dal XVII secolo, poiché molto richiesti per cosmetici e rossetti. E parlando di kimono, ecco l’8 marzo al dipartimento di Scienze Biologiche in via Irnerio 42 il workshop Indossa un kimono!, alle 17: quattro fortunati saranno protagonisti di una vestizione, i posti sono già stati prenotati ma Unibo lancia un contest sul profilo Ig @museiunibo per scegliere altri 4 fortunati: 2 attraverso un’estrazione il giorno dell’evento, 2 attraverso un’estrazione che avverrà partecipando al contest Giappone mon amour, dimostrando il proprio amore per la cultura giapponese fotografando un oggetto, un’azione, un costume, utilizzando il filtro SMA Caleidoscopio2024. Ancora posti il 9 marzo per il laboratorio per bambini sulle poesie haiku il 9 marzo.

Benedetta Cucci