"I bus non passano. È un calvario"

La studentessa fuori sede Camilla Moretti sottolinea le difficoltà di chi si trova a vivere in un’area fortemente cantierizzata. "Non passano più autobus, le strade sono chiuse e ci sono sempre meno passaggi per le biciclette", spiega Moretti. I disagi, in questi mesi di lavori in corso, sono stati notevoli a causa dell’aumento esponenziale dei cantieri: strade chiuse, nuovi sensi di marcia, fermate spostate e deviazioni degli autobus. Tutto questo comporta ritardi ed è sempre più difficile raggiungere il posto di lavoro, l’ateneo o la scuola in orario. "Spero che concludano tutto in tempi rapidi e che il progetto possa davvero recare beneficio a tutta la collettività", chiude Moretti.