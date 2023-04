I familiari di Alessandra Matteuzzi "Scopriremo se Padovani finge"

A giorni Giovanni Padovani (foto), l’assassino di Alessandra Matteuzzi, sarà trasferito in una struttura sanitaria psichiatrica di alta specializzazione di Reggio Emilia (ex ospedale psichiatrico giudiziario), dopo la grave crisi psicotica che lo ha fatto ritenere a rischio di gesti autolesionitici da parte dei sanitari del carcere della Dozza. E l’udienza nei suoi confronti, fissata per il prossimo 3 maggio, rischia di slittare. Il ventottenne, assistito dall’avvocato Gabriele Bordoni, è accusato dell’omicidio aggravato da stalking, futili motivi, premeditazione e pregresso rapporto affettivo della ex, il 23 agosto scorso in via dell’Arcoveggio.

Ma i parenti di Sandra, assassinata a martellate e colpi di panchina, non ci stanno. E tramite i loro avvocati, Chiara Rinaldi e Antonio Petroncini, commentano con durezza: "In concomitanza all’avvicinarsi della prima udienza davanti alla Corte d’Assise, apprendiamo che Padovani ’molto provato’ sarebbe ricoverato nell’infermeria del carcere di Bologna, per un non meglio specificato ’aggravamento della sua condizione psicotica’, avvenuto, guarda caso, proprio al rientro nel predetto luogo di pena. Non stupisce affatto – proseguono i legali – che una persona, dopo circa un anno di detenzione, presenti manifestazioni depressive, tuttavia riteniamo improbabile che Padovani possa essere l’esempio del malato psichiatrico che commette un reato in preda alla propria patologia; riteniamo quanto detto sulla scorta di elementi oggettivi che saranno rappresentati, qualora necessario, nelle sedi opportune, ove verrà anche verificata agevolmente qualsivoglia eventuale attività simulatoria del giovane. Osserviamo che sarebbero tutt’al più rilevanti quali fossero le condizioni di Padovani al momento dell’omicidio e non se successivamente abbia manifestato qualche conseguenza psichica. Mentre lui è ’molto provato’, la sua vittima Alessandra Matteuzzi è, e rimarrà, morta".

f.o.