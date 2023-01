I gioielli segreti di Villa Aldini

Tornano le visite guidate alla Rotonda della Madonna del Monte di via dell’Osservanza. Le aperture, organizzate dall’associazione ’Succede solo a Bologna’ in collaborazione con il settore Cultura del Comune, riprendono da gennaio ad aprile per far scoprire ai visitatori questo gioiello bolognese nella splendida cornice di Villa Aldini. In programma quattro nuovi appuntamenti nelle terze domeniche del mese: 15 gennaio, 19 febbraio, 19 marzo e 16 aprile. Protagonista sarà la Rotonda della Madonna del Monte: all’interno di Villa Aldini si conserva infatti una chiesa a pianta circolare in stile romanico che è quanto rimane di un complesso monastico di epoca benedettina. Le visite guidate, gratuite e svolte dalle guide professioniste di ’Succede solo a Bologna’, porteranno i visitatori alla scoperta degli affreschi conservati all’interno, che costituiscono un unicum nel panorama artistico felsineo, una vera e propria perla tutta da ammirare. Le prime visite guidate si sono svolte a novembre e a dicembre con una vastissima partecipazione: 320 visitatori totali. La visita guidata dura un’ora, con ritrovo in via dell’Osservanza 35a. La prenotazione è obbligatoria al link https:prenotazioni.succedesoloabologna.ithomeevents128.

Per informazioni: [email protected] o al numero 051 2840436.