I messaggi dello stalker:: "Ti ammazzo"

Iniziato il processo per stalking che vede imputato Gabriel Costantin, ex fidanzato di Chiara Balistreri (nella foto). Lei, 23enne, ora concorrente de ’L’Isola dei famosi’, nel novembre scorso aveva realizzato un video, che divenne virale, in cui denunciava le violenze subite dall’uomo, arrestato dopo due anni e mezzo di latitanza tra Germania e Romania ed evaso dai domiciliari appena una settimana dopo.

Ieri, si è aperto il processo con rito abbreviato condizionato al tribunale di Bologna, la discussione sarà il 10 novembre. Chiara si è costituità parte civile tramite l’avvocato Francesco Murru. L’imputato è in carcere a Ferrara. Sono centinaia i messaggi e i video che lui le ha inviato in privato: "Tornerò in Italia e quando meno te lo aspetti mi troverai sotto casa tua", "Ti ammazzo", "Vengo a prenderti" e poi giù insulti. Diversi anche i filmati realizzati e diffusi da lui su Tik Tok, in uno di questi si definisce un perseguitato.

Lei "è stata massacrata di botte in casa di lui, picchiata con un guinzaglio, le ha rotto il naso. E se non fossero intervenuti i genitori di lui, fermandolo, ora staremmo parlando di un femminicidio", le parole dell’avvocato di Chiara.