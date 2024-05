I Muddy Worries a ’Frida nel parco’

Scalda i motori anche la tradizionale kermesse ’Frida nel parco’, che trova casa in Montagnola. Già oggi alle 21 è in calanderio un evento speciale con il concerto dei Muddy Worries e il party (blues punk from Bologna) per l’uscita del loro nuovo album ’Fucked up’. I Muddy Worries sono tre ’cattivi ragazzi’ di stanza a Bologna ma perennemente fuori sede. Sono dediti ad un punk’n’roll con forti sfumature voodoo. L’esordio data 2016, mentee è del 2019 ’Third Degree’ per Araghost Records. Questo nuovo lavoro è uscito in vinile con una co-produzione della Fernando Dischi di Ferruccio Quercetti.