Gianni

Gennasi

RIFIUTI 1 Contrordine, cittadini: nel centro storico è agli sgoccioli l’era del porta-a-porta per carta e plastica, torneranno i vecchi, cari, voluminosi cassonetti. Risultato, saranno cancellati 400-500 posti auto e molte delle 2.500 nuove rastrelliere invocate dai ciclisti militanti. I parcheggi? Ma andate bene a rusco.

RIFIUTI 2

Lodevole novità alla StraBologna di domenica prossima: i podisti potranno praticare lo Straplogging, ossia fare squadra e pulire le strade attraversate lungo il percorso. Una classica raccolta di fondo.

CHE TEMPI

Visti gli ingorghi cronici di prima mattina e le abitudini ormai consolidate della gente, l’Ascom ha proposto di cambiare gli orari della città, tipo posticipare l’apertura di scuole, banche, uffici postali, negozi, ospedali, eccetera. Il Comune ha risposto che sì, il tema è stimolante, allestiamo un gruppo di studio e parliamone. Scusate il ritardo. BIMBO TU

La sera di sabato 17 giugno, in via Rizzoli, l’associazione che assiste i bambini affetti da patologie del servizio nervoso centrale e le loro famiglie apparecchierà una tavolata per mille persone. Il ricavato della cena finanzierà il nuovo Bellaria Research Center. Il cuore è servito.

A SPASSO

Sulla collinetta di via Putti, nei pressi del giardino di due scuole dell’infanzia, qualche giorno fa sono stati avvistati sette cinghiali: la mamma e sei cuccioli. Gita di famiglia. L’ASTA ALCOLICA

Vendute in un amen oltre tremila bottiglie di pregio facenti parte del fallimento dell’Osteria de’ Poeti. E chi non beve con me, nostalgia lo colga.

IL RAVONE

Ormai non fa più notizia, ma soltanto danni, e di quelli grossi. Via Saffi finisce sott’acqua un giorno sì e il giorno dopo quasi. Onde per cui Fratelli d’Italia ha presentato un esposto in Procura per metterla al torrente dell’incresciosa vicenda.