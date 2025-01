I roghi di Decima, un rito di famiglia

Oggi a San Matteo della Decima si tengono i ‘Roghi delle Befane’, a cura di gruppi di volontari e di alcune famiglie. Alle 17,45, in piazza delle Poste, ‘I Befanari bucanieri’; alle 18,30, in via Samoggia Vecchia, ‘La Befana dei bambini’; alle 19, in via Pironi, la ‘Befana di Simone e Nicolò Serrazanetti’; alle 19,30, via San Cristoforo (ex campo sportivo Arginone), Befana a cura della famiglia Lanzi; alle 21, via Calcina nuova, Befana a cura della famiglia Sgarbi. Domani alle 16, al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto, tradizionale spettacolo della Befana.