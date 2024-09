IA applicata alla chirurgia: "Intervento in diretta"

L’Intelligenza artificiale applicata alla chirurgia per ridurre il rischio di complicazioni, effettuare l’intervento con maggiore precisione, diminuire sensibilmente i tempi di guarigione. Se ne parlerà dal 19 al 21 settembre, durante il congresso ’Artificial Intelligence and Innovation in Medicine’, organizzato dai professori Filippo Filicori (Northwell di New York) e Gilberto Poggioli (Sant’Orsola) all’Hotel Carlton. Il congresso vuole essere un punto di riferimento per lo sviluppo delle tecnologie mediche, in particolar modo quelle legate all’uso dell’IA in ambiti come la diagnostica, la gestione dei dati clinici e le tecniche chirurgiche innovative. Saranno presenti medici, ricercatori, ingegneri e innovatori da tutto il mondo.

Uno dei momenti più importanti e attesi è sicuramente l’intervento di chirurgia robotica urologica effettuata in diretta, venerdì 20 alle 9.45, durante il quale, per la terza volta al mondo, verranno applicati modelli di intelligenza artificiale durante l’intervento. L’operazione, che verrà trasmessa in tempo reale nella sala principale del congresso, sarà eseguita dall’équipe guidata dal professor Eugenio Brunocilla del Sant’Orsola e utilizzerà un sistema robotico di ultima generazione, supportato da algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare la precisione e la rapidità delle operazioni. I modelli di IA saranno utilizzati in tempo reale per analizzare dati e fornire suggerimenti ai chirurghi, contribuendo a ridurre i margini di errore e accelerare la guarigione per il paziente.

Esperti internazionali interverranno per spiegare il funzionamento e le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alla chirurgia, con un focus specifico sul settore urologico.

Oltre all’intervento di chirurgia robotica, il congresso avrà al suo interno una serie di sessioni con la partecipazione di figure di spicco provenienti dal mondo medico, accademico e tecnologico. Saranno affrontati temi come l’uso dei big data per migliorare la diagnosi, l’automazione nei processi clinici e le implicazioni etiche dell’introduzione massiccia dell’IA in ambito sanitario: il congresso rappresenta un’importante occasione per approfondire l’impatto delle tecnologie emergenti sulla medicina e per confrontarsi con i principali esperti di settore.

Bologna, con la sua storia e il suo impegno nella ricerca e nell’innovazione, si conferma ancora una volta come una delle città più all’avanguardia in Italia e in Europa.