Ieg, nuovo piano. Obiettivo ricavi a 323 milioni

Obiettivi raggiunti e superati. E un nuovo piano strategico ancor più ambizioso del precedente. L’ha approvato il cda di Italian Exhibition Group, presieduto da Maurizio Ermeti: il business plan 2023-2028 modifica il precedente (2022-2027) tenendo conto degli "importanti risultati raggiunti" dalla società a cui fanno capo le Fiere di Rimini e Vicenza nel 2022 e nel 2023. Se il precedente piano era stato "elaborato in un contesto in cui l’evoluzione del mercato fieristico post-pandemia era ancora permeato da incertezze", ora lo scenario è ben diverso. Ieg stima ricavi per circa 323 milioni al 2028, con un Ebitda adjusted di circa 90 milioni e investimenti per 172 milioni previsti nel quinquennio.

Tali obiettivi di crescita si basano sui risultati pre-consuntivi per l’esercizio 2023, che evidenziano una forte crescita dei ricavi consolidati attesi a circa 210 milioni (+30% rispetto ai 162 milioni del 2022 e +16% rispetto all’obiettivo del piano 2022-2027) e dell’Ebitda adjusted a 49 milioni (più che raddoppiato rispetto ai 18 milioni del 2022 e in crescita del 29% rispetto al target di piano). Nel 2024 si attendono ricavi tra i 234 e i 239 milioni per arrivare, come detto, a 323 milioni nel 2028. Come? Prima di tutto attraverso la crescita del portafoglio esistente che passa attraverso gli investimenti nei quartieri fieristici di Rimini e Vicenza, per accogliere lo sviluppo dei principali eventi organizzati già a saturazione dello spazio espositivo (Ecomondo, VicenzaOro, Sigep). Nel contempo, la strategia si pone come obiettivo la ricerca e lo sviluppo di nuovi settori. Un altro obiettivo strategico è il consolidamento dello sviluppo internazionale non solo attraverso le piattaforme esistenti, ma anche sviluppando nuovi mercati attraverso acquisizioni e partnership globali. La strategia di sviluppo indicata nel nuovo piano strategico evidenzia una crescita di tutti i principali indicatori economico-finanziari, in particolare di fatturato e margine operativo lordo, con tasso di crescita annuale composto 2023-2028 atteso rispettivamente a +9% e +13%.

"Il piano strategico 2023-2028 – spiega l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni – prevede una crescita robusta in Italia e uno sviluppo internazionale, anche attraverso il consolidamento delle piattaforme esistenti. Obiettivi che si inseriscono in uno scenario favorevole per il mercato fieristico". Si punta a rafforzare il posizionamento di Ieg come player globale. "Riaffermiamo – sottolinea Peraboni – l’unicità del nostro modello di business con l’obiettivo di posizionarci tra i top player internazionali nell’organizzazione di eventi, superando i 300 milioni di euro di ricavi e con una continua e sostenibile generazione di valore".