Il ’Calamaro gigante’ che tutti cerchiamo

Sono Angela Finocchiaro e Bruno Stori i protagonisti dello spettacolo ’Il calamaro gigante’, tratto dall’omonimo romanzo di Fabio Genovesi in programma al Teatro Celebrazioni da domani a domenica. Con la regia di Carlo Sciaccaluga, il racconto si aggira attorno al personaggio di Angela (Angela Finocchiaro) che ha una vita assurda e incomprensibile, dettata dalla rigidità della famiglia e della società. Un giorno, mentre va a una cena dell’ufficio, si ritrova bloccata nel traffico a causa del rientro dei vacanzieri dal mare, e dopo averli maledetti e aver maledetto il mare stesso, verrà travolta e risucchiata letteralmente da un’onda marina in un vortice fuori dal mondo e dallo spazio. Qui incontra Montfort (Bruno Stori), un tipo bizzarro proveniente da un altro Paese e da un altro secolo, con cui inizia un viaggio verso luoghi ed epoche diverse: vivranno avventure di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare e incroceranno individui che hanno creduto all’esistenza di un animale che per millenni è stato considerato come una leggenda – il calamaro gigante – di cui i due protagonisti andranno alla ricerca. Come dire: se questo animale “mitico” è una creatura reale, non esiste sogno irrealizzabile, battaglia inaffrontabile, amore impossibile.

Lo spettacolo insomma è uno stimolo a lasciarsi trasportare dalle correnti e dalle passioni, aspirando alla scoperta delle meraviglie della Natura e quindi di noi stessi, perché la storia più incredibile è la realtà. In scena, accanto ai due protagonisti, Gennaro Apicella, Silvia Biancalana, Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina, Caterina Montanari e Francesca Santamaria Amato. Le musiche dello spettacolo sono di Rocco Tanica e di Diego Maggi, le scene e i costumi di Anna Varaldo e il disegno luci di Gaetano La Mela.