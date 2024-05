Il cardinale Matteo Zuppi incontra Gino Cecchettin. Il colloquio anticipa i temi del Festival Francescano

Come attraversare un dolore insopportabile come la morte della propria figlia, uccisa dell’ex fidanzato? Il caso di Giulia Cecchettin ha scosso le coscienze, come pure la reazione di suo padre Gino, che è sempre stato capace di non alzare i toni, di non rispondere al male con il desiderio di vendetta. Papa Francesco, con il tramite del cardinale e presidente della Cei Matteo Zuppi, volle parlargli di persona. E questa sera alle 20,30 Gino Cecchettin incontrerà proprio l’arcivescovo di Bologna, in un colloquio organizzato dal Festival Francescano con Antoniano Opere Francescane. Insieme a loro ci sarà suor Chiara Cavazza, francescana dell’Immacolata. Per seguire l’incontro – che anticipa il Festival Francescano di settembre, sul tema ’Le ferite che (si) aprono’ basta iscriversi al sito www.festivalfrancescano.it