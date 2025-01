Il compositore Adriano Guarnieri presenta i nuovi corsi di musica

Sabato, alle 16, al Parco del Sapere, la scuola ‘Musicalia’ invita i cittadini all’incontro di presentazione del corso di ‘Alta formazione in composizione e analisi’, tenuto dal compositore Adriano Guarnieri. Per l’occasione interverranno, Luca Vignoli, sindaco di Castel Maggiore, Claudia Leardini e Diego Tripodi, della scuola di musica ‘Musicalia’, e il chitarrista Piero Bonaguri. Quest’ultimo, per arricchire la presentazione, terrà interventi musicali dal vivo: Adriano Guarnieri: sequenza prima (da ‘La città capovolta) e Mario Castelnuovo – Tedesco: Capriccio diabolico (omaggio a Paganini) .