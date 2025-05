C’è la maxi corsa dei baby ciclisti. Blocchi temporanei alla circolazione

Bancomat esploso a Monterenzio. Alessandro Sangiorgi, coordinatore FdI dell’Unione Savena Idice, ed Elena Dall’Aglio, responsabile territoriale FdI di Monterenzio, ritengono "negativa l’idea di chiudere nelle ore serali il servizio o sportello automatico, in quanto sarebbe un servizio negato alla comunità monterenziese e non solo, e in più sarebbe un resa alla criminalità". E proseguono: "Si parla tanto di servizi a favore della comunità soprattutto nelle zone periferiche della provincia e questo rappresenta uno di questi casi. Un presidio importante per Monterenzio. Auspichiamo che il sindaco Lelli si opponga anche lui fermamente a questa idea per il bene delle nostra comunità. Pensiamo che la Bcc Felsinea possa trovare soluzioni alternative per non eliminare questo servizio e ci rendiamo disponibili a un incontro con l’istituto al fine di trovare possiamo deterrenti efficaci per questi ’bancomattari’.

E concludono: "Riteniamo fondamentale che l’amministrazione prenda di petto la situazione interfacciandosi con la prefettura per verificare la possibilità aumentare il numero di forze dell’ordine impiegato nella provincia, ma anche valutando l’installazione di nuove telecamere di video sorveglianza sul territorio". La replica di Bcc Felsinea: "Bcc, che a Monterenzio gestisce tre sportelli Atm ed è stata colpita già due volte da attacchi del genere, precisa che la chiusura dello sportello nelle ore notturne è solo al vaglio assieme ad altre soluzioni di sicurezza".

z. p.