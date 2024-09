"Il Comune ci aiuti con spese e tasse"

Si soffermano su tre punti Chiara Brighenti e Marco Di Piazza di Brighenti Expert in via via Ugo Lenzi: "Un primo piccolo, ma positivo, passo in avanti sarebbe pubblicizzare con un cartello all’ingresso di via Calori che c’è un grande parcheggio in via Azzo Gardino che va sfruttato. Poi bisogna che l’amministrazione venga incontro alle attività e ci aiuti nel pagare le spese correnti. Non vogliamo che il mondo crolli, però, dobbiamo sopravvivere in questi due anni di lavori". Infine, il passaggio degli autobus in quel tratto di cantiere: "Per anni hanno fatto una battaglia affinché la gente si muovesse coi mezzi pubblici e ora, invece, c’è il deserto e non ne passa nessuno".