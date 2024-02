Il Comune stringe la mano all’emporio solidale

Firmato un nuovo protocollo d’intesa tra il Comune di San Lazzaro di Savena , le parrocchie, i centri sociali , associazioni San Francesco ed Emporio solidale Amalio per il sostegno all’attività dell’emporio e per la costituzione di una rete antispreco a favore di tutti i cittadini in condizione di fragilità. Protocollo che si muove, ancora una volta, nella direzione del sostegno a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto.

Amalio è un progetto fondamentale per la comunità di San Lazzaro di Savena e grazie al nuovo protocollo, alla normale attività si aggiunge anche l’accompagnamento dei cittadini attraverso la disponibilità di persone di riferimento come tutor, o lo scambio gratuito – a titolo di donazione – tra i soggetti sottoscrittori di eventuali eccedenze alimentari, con la finalità di costituire una rete anti spreco dei prodotti alimentari ancora suscettibili di essere consumati. Tutto a fini di solidarietà sociale e a favore delle fasce deboli della popolazione, oltre alla messa a disposizione di spazi per la realizzazione delle iniziative dell’Emporio non legate alla distribuzione alimentare. Attività come consulenza, sportello, formazione e orientamento sui temi legati alla tutela dei diritti, casa, lavoro, consumo responsabile, gestione del bilancio familiare, educazione alimentare, prevenzione, salute e tanto altro. "Attraverso questo protocollo l’Emporio solidale Amalio è in grado di fornire nuovi servizi alla nostra comunità - sottolinea il sindaco Isabella Conti - Il prezioso lavoro dei volontari e delle associazioni che collaborano con il Comune per supportare Amalio è stato di fondamentale importanza in questi anni, a partire dal periodo della pandemia così come in tutte le emergenze che abbiamo dovuto affrontare. Non posso che ringraziare tutti per tutto il loro impegno".

Così l’assessore al Welfare Monica Falciatore: "Con grande soddisfazione la Giunta del Comune di San Lazzaro di Savena ha approvato questo protocollo per il sostegno all’attività dell’Emporio e la costituzione di una rete anti spreco a favore dei nostri concittadini in condizione di fragilità. Questa sinergia ha permesso a numerose famiglie della nostra città di poter usufruire non solo della distribuzione gratuita di generi alimentari e di altri beni di consumo, ma anche di poter contare, durante il loro percorso, su un sostegno congiunto e qualificato svolto dai volontari delle Caritas, dei Centri sociali e delle Associazioni "San Francesco" e "Emporio Amalio" a fianco dei Servizi sociali comunali e dell’ASP".

Zoe Pederzini