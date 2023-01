Il congresso Pd L’ex segretario Critelli: "Bonaccini ci ridà forza I partiti non sono taxi"

"L’iniziativa dei comitati al Red è stata un successo. La candidatura di Bonaccini ha ricreato entusiasmo e coinvolgimento politico. In questo momento di fiacca il governatore sta riportando al centro la partecipazione". Francesco Critelli (foto), ex deputato ed esponente di spicco del Pd bolognese, sta con la candidatura al Congresso Pd di Stefano Bonaccini. Una scelta che affonda le sue radici in una necessità chiara: il Pd deve tornare a essere un partito popolare. Perché Bonaccini? "Perché ha dimostrato, senza chiacchiere e senza slogan, di essere non solo un ottimo amministratore, ma anche un validissimo dirigente politico". Eppure qualcuno nel Pd, come Dario Franceschini, gli ha suggerito di farsi da parte perché ’sorpassato’. "Critiche strumentali e mortificanti, che spesso provengono da chi si è ricandidato dopo oltre 20 anni in Parlamento. I due portavoce della campagna di Bonaccini sono under 30, e l’altra sera c’erano tanti ragazzi: Bonaccini ha un profilo e una storia che sono una garanzia". Ma c’è chi teme che possa essere Elly Schlein ad accaparrarsi quel voto ’giovane’. "Non vedo questo pericolo. Il party dei comitati al Red ne ha dato una rappresentazione plastica: tante ragazze e tanti ragazzi, magari ancora più dubbiosi dopo la batosta del 25 settembre, ora grazie a...