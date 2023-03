Il Duo Bucolico, rock senza freni stasera al Mercato Sonato

’Suner on the road again’ chiama e la Romagna risponde con una tavolozza di color semi inediti, passioni e furia ludica d’inventare musica firmata Duo Bucolico: rock che manda i primi bagliori in una sagra di paese sul finire del 2005 per diventare un bell’ esempio di ’cantautorato illogico d’avanguardia’ proiettato nei festival di tutt’ Italia. Titolo di uno degli album in studio del binomio di songwriters in concerto stasera al Mercato Sonato (via Tartini 3, ore 22), primo rendez-vous bolognese di ’Suner’, la rassegna ospitata dai club Arci, seconda edizione di un’istantanea regionale di 19 appuntamenti concepiti per sperimentare e innovare, affidati all’esecuzione di 14 band in altrettanti club dell’associazione. Tra gli alfieri meno scontati, il Duo Bucolico, ovvero Antonio Ramberti (tastiera e voce) e Daniele Maggioli (chitarra e voce), rovisteranno nel repertorio più recente proponendo l’ultima operazione discografica ’Via col vento’ (2022) assieme a pièce degli altri dischi, da ’Colonnello Mustafà e Bucolicesimo’ (un must è la canzone ’Il bevitore longevo’), a ’La Beba’ e ’Furia Ludica’. Fino al tripudio di Cosmicomio del 2016. Per il prossimo appuntamento di Suner, il 23 sul palchetto del circolo Arci Sghetto Club (via Zago 16, ore 23) le luci si accendono su Siciliano e dj Shocca. Rapper, beatmaker, dj, regista e graphic animator, Siciliano è tra i fondatori della crew Unlimited Strugglee nonché autore di ’Notte Blu’, classico dell’hip hop nell’album ’60 Hz’ di Dj Shocca.

g.a.t.