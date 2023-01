Il figlio: "Vola alto, guerriero" L’affetto di amici e avversari

Lo piange una città intera. Commossa anche dalle parole che Robert, il figlio, gli ha tributato nella sua pagina facebook.

"Vola alto guerriero di luce. Caro Papi, non posso che essere grato di averti avuto come amico, compagno di giochi ma soprattutto padre. Grazie per tutti gli insegnamenti, i bei momenti passati insieme e le tante sfide. Grazie per avermi scelto e accettato come figlio in questa vita e aver condiviso così tanto con me. La tua dolcezza, il tuo amore e il tuo sorriso saranno sempre parte di me. Mi hai insegnato così tanto. Sei sempre stato e resterai il mio eroe. Ti amo tantissimo. Grazie".

Piange la Virtus, che lo saluta così: "Virtus si unisce al cordoglio per la scomparsa di Fultz. Giocatore simbolo degli anni Settanta, ha vestito per tre stagioni la canotta delle V Nere conquistando la Coppa Italia nella stagione 1973-1974"

La Fortitudo non dimentica le grandi battaglie (sportive) con Schull. "Fortitudo si stringe in un fortissimo abbraccio al figlio ed ex giocatore della Effe Robert e a tutta la famiglia, condividendone il dolore e lo sconforto". Non poteva mancare il sindaco, Matteo Lepore, grande appassionato di pallacanestro.

"Basket City perde una delle sue figure più rilevanti. Esprimo a nome dell’amministrazione il cordoglio per la scomparsa di John Fultz, giocatore simbolo della Virtus Bologna degli anni Settanta, che dopo aver calcato i parquet della nostra città, recentemente aveva scelto di viverci. Bologna lo ricorderà".

Lo ricordano amici e avversari, compagni di squadra e rivali: da Marco Bonamico a Mario Martini e ancora Franz Arrigoni, Giovanni Biondi, Franz Campi, Giorgio Bonaga, Gianni Bertolotti, Renato Villalta, Roberto Brunamonti, Luciano Andalò.