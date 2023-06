Il grande cuore della musica Migliaia di voci per gli alluvionati

’Oltre le nuvole’ racconta anche l’impegno estenuante della Protezione civile impegnata nelle zone dell’alluvione e presente sul palco assieme alle istituzioni (fra gli altri, anche la delegata alla Cultura Elena Di Gioia). "Lavoriamo senza sosta dal 2 maggio: prima c’è stato l’evento del 3-4, poi il disastro del 16 e abbiamo visto movimentare circa ottomila persone ogni giorno – racconta Rita Nicolini, direttorice della Protezione civile Emilia Romagna –. Le scuole hanno avuto la priorità. Abbiamo visto tutti le immagini toccanti che ci hanno segnato, abbiamo visto persone recuperate con gli elicotteri e con sistemi mai visti prima in Italia. Questi eventi di choc climatico avvengono e avverrano ancora, dobbiamo cercare di essere sempre più pronti. Perché oltre le nuvole significa vedere il sole, non c’è alternativa: abbiamo visto un bellissimo spiraglio con l’impegno di ogni cittadino nell’aiutare gli altri, nel mettersi in gioco. Oltre le nuvole c’è un sole splendido, quello tipico della Romagna".

fra. mor.