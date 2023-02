Il linguaggio audiovisivo, workshop per trenta studenti

Incontri sul cinema, sulle proiezioni cinematografiche piuttosto che sugli aspetti esperienziali: sono alcune tematiche trattate nel workshop ai quali parteciperanno 30 studenti dell’istituto superiore Caduti della Direttissima di Castiglione dei Pepoli. ’Margini d’azione’ è un laboratorio di formazione sul linguaggio e la produzione audiovisiva. Un percorso che, attraverso il coinvolgimento di esperti, intende fornire ai partecipanti gli strumenti per comprendere il ruolo giocato dai media e dalla comunicazione, stimolando un’auto-riflessione sul proprio territorio e contesto di appartenenza. Riflessione che troverà traduzione in un’opera filmica prodotta dai ragazzi stessi, che avranno l’occasione di lavorare e confrontarsi con un team di professionisti del cinema, chiamati ad affiancarli fin dalla fase di scrittura.

Il progetto ha ottenuto un finanziamento pari a 74.579,50 euro. I docenti coinvolti nel progetto sono Anna Chiara Sancesario, Francesco Di Sarno, Sabato Angieri e Andrea Chiloiro

Maurizio Fabbri, sindaco di Castiglione dei Pepoli, ha dichiarato: "Il Caduti della Direttissima da anni si ‘apre’ al territorio e alle arti. Già nel recente passato è stato location di un film importante come ’Zen - in the ice rift’, vedendo tanti ragazzi e ragazze entrare nel mondo del cinema. Con questo nuovo progetto, vinto grazie alla collaborazione con realtà che da anni collaborano con il territorio, come Articolture e Lo Scoiattolo, gli studenti potranno vivere esperienze formative innovative e stimolanti. Potranno leggere la realtà esplorando forme comunicative nuove. Tutto questo per noi è molto importante: coinvolgere i ragazzi da subito nella costruzione del loro e del nostro futuro".