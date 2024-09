Il maltempo non ferma la fiera d’autunno

Fino a domenica, nel centro storico di San Giovanni in Persiceto, si svolge la tradizionale Fiera di autunno. Il programma della kermesse prevede musica, spettacoli, laboratori, stand commerciali, street food, mercatini e luna park. Oggi alle 21,30 in piazza del Popolo si terrà "Riapriamo il sipario in piazza", una serata di parole, musica e risate con Vito, Alessandro Bianchi e Dark Machine – Pink Floyd Tribute Band a cura del Teatro Fanin per inaugurare la propria stagione teatrale 2024 - 25. Domani dalle 20 in piazza del Popolo si terrà "Boom Live Show", un evento da ballare: Start line up con Noga, Lele, Guglielmo, Nartico, Ishwar, Marra el Guapo, Dj set di Fake Pope e Michele Finessi e la voce di Zambo.

Domenica chiuderà la manifestazione il concerto in ricordo di Junior Magni, per ricordare il maestro del liscio, con Rossana Biagioni e la sua band, Andrea Montanari e Michele. Presenta Riccardo Benini.

Nelle giornate di fiera saranno aperte l’area espositiva, gli stand gastronomici curati dalle società carnevalesche I Gufi, l’Accademia della Satira e Maistof, i gazebo dei commercianti del centro storico e altri espositori, l’area luna park per piccoli e grandi in parco Pettazzoni, tanto street food e tantissimi altri appuntamenti. E’ anche possibile partecipare alla "Caccia all’intruso": nelle vetrine dei negozi aderenti (contraddistinti dalla locandina) ci sarà un intruso da trovare; per chi li individua tutti correttamente sono in palio buoni acquisto.

In occasione della fiera, inoltre, domani alle 16,30 nella chiesa di Sant’Apollinare si terrà l’inaugurazione della mostra "Luci dipinte. Portali sull’altrove", con opere di Felicita Russo, organizzata dal circolo fotografico il Palazzaccio; mentre domenica dalle 15 alle 17, nell’Osservatorio astronomico di vicolo Baciadonne, si terrà l’osservazione del sole e verrà presentata la rassegna "Persiceto Città delle stelle", promossa dal Gruppo astrofili persicetani e dal Comune in occasione del 40esimo anniversario di attività dell’associazione. "Anche quest’anno – dice il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti – la fiera proporrà tanti appuntamenti e una ricca area espositiva. Tra gli stand presenti in piazza ci sarà anche il punto informativo turistico Iat (Informazione e accoglienza turistica) dove si possono chiedere informazioni sui prossimi appuntamenti in programma e sulle opportunità di visita che offre il territorio".

