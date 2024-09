Il Romagna fa sul serio: "Puntiamo ai playoff con una partenza sprint"

Archiviato un precampionato chiuso in crescendo, la Pallamano Romagna si appresta a fare sul serio affrontando nella prima giornata del campionato di serie A Silver, sabato prossimo alle 15, il Verdeazzurro Sassari al PalaSantoru, in Sardegna. Il match è lo stesso della stagione in corso ma questa volta le premesse sono un po’ diverse come spiega il presidente arancioblù Vito Sami: "In realtà, questa sfida è un’incognita perché i nostri avversari si sono rinforzati, ma noi siamo preparati per la partenza. Dovremo stare attenti, sarà un incontro duro, ma le ultime prestazioni sono state confortanti e puntiamo al bottino pieno. Se la squadra gira come nelle ultime partite possiamo giocarcela con tutti. I test che abbiamo disputato hanno messo a dura prova i giocatori che sono cresciuti gradualmente e arriviamo alla prima di campionato abbastanza pronti. Certamente dovremo approcciare mentalmente il match nei migliore dei modi".

Grande merito della preparazione degli elementi del team va al nuovo tecnico Mariano Ortega: "Questo allenatore – continua il numero 1 della Pallamano Romagna – ha avuto una grande carriera come giocatore militando in club forti e in nazionale disputando Europei e Mondiali. Sa gestire molto bene la gara e guidare i suoi uomini anche in maniera dura, ma i ragazzi sono abituati al Tasso. Gli stessi erano curiosi di conoscere questa nuova guida. E’ ancora presto per giudicarlo perché bisogna aspettare le partite che valgono due punti".

Le ambizioni di capitan Alex Rotaru e compagni sono chiare: "Vogliamo disputare un campionato di vertice cercando di ottenere il massimo che si possa fare e poi sarà il campo il vero giudice".

Sami poi tocca il discorso sui giocatori: "Stabellini è la punta di diamante e se rimane in salute è il valore aggiunto che non avevamo. Ha militato tanti anni in serie A e in Nazionale anche se ha solo 30 anni come ha dimostrato a San Lazzaro l’anno scorso. Gli altri sono affidabili e i nostri giovani hanno un anno di esperienza in più. A Guerrero bisogna concedere un po’ di tempo in più e poi sono sicuro che raggiungerà livelli più alti". Infine il pres della Pallamano Romagna fa le carte al campionato.

"Cologne, Molteno, Trieste e Carpi sono le favorite per la promozione diretta e i playoff e speriamo che la quinta squadra sarà la nostra. Il calendario ci mette di fronte, dopo Sassari, alla partita casalinga con Enna e poi alle trasferte a Molteno e Trieste, inframezzate dal derby della via Emilia. Farei la firma per ottenere otto punti".

m. m.