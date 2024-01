Il serial killer resta in carcere. Aggressione a un anziano a Tolè: "È confuso, non sa perché l’ha fatto"

Giubbotto blu, tuta grigia, scarpe da lavoro. Si è tolto gli occhiali e abbandonato alle lacrime Francesco Passalacqua, 55 anni, noto alle cronache come il ’killer della Riviera dei Cedri’ e unico serial killer calabrese, ieri mattina mentre attendeva la decisione del gip sul suo fermo di indiziato di delitto.

Fermo poi convalidato, con conferma della custodia cautelare in carcere chiesta dalla pm Michela Guidi. Passalacqua è accusato di avere accoltellato un agricoltore sessantacinquenne, senza apparente motivo – a quanto risulta i due neppure si conoscevano – a Tolè di Vergato, il 4 gennaio scorso. Tentato omicidio, dunque.

Ad attendere con lui l’esito dell’udienza con il cuore in gola e le mani giunte in preghiera, c’era anche la figlia dell’indagato; i due si sono poi scambiati una parola e una rapida carezza mentre Passalacqua, scortato dalla polizia penitenziaria, percorreva il corridoio del tribunale per raggiungere il blindato con destinazione Dozza.

In aula il cinquantacinquenne si è avvalso della facoltà di non rispondere, dopo avere inizialmente tentato di proferire qualche frase sconnessa e poco lucida. "Il mio assistito è ancora troppo scosso, è molto confuso e sotto choc: si riserverà di fare dichiarazioni agli inquirenti quanto si riprenderà – ha confermato il suo avvocato, Vincenzo De Franco –. Fin da subito ha cercato di collaborare con i carabinieri, e ha ammesso le proprie responsabilità affermando però di ricordare poco o nulla di quanto accaduto. Le sue dichiarazioni erano confuse al punto da essere incomprensibili. Niente è chiaro in questa storia, a partire dal movente". Movente mai chiarito anche per gli altri quattro omicidi per cui Passalacqua è stato condannato, in Calabria; per gli ultimi tre dei quali, risalenti al 1997, stava scontando gli ultimi due anni di pena in libertà vigilata, in una comunità per persone fragili in Valsamoggia. Omicidi dai tratti estremamente simili, comuni anche all’aggressione attuale: le tre vittime infatti erano agricoltori ultrasessantenni, aggrediti e uccisi senza apparente motivo e in modi diversi mentre lavoravano nei campi, dal killer con cui non avrebbero avuto alcun legame.

Proprio quello che è successo a Tolè, dove però la vittima ha reagito ed è riuscita in qualche modo a parare i fendenti a spalla e addome, salvandosi la vita. Passalacqua ha trascorso in carcere vent’anni, poi dal 2020 si trovava nella struttura in Valsamoggia. "Il suo percorso in carcere era stato perfetto, si era dato da fare e comportato benissimo – sottolinea l’avvocato De Franco –. Anche in questi anni a Bologna si era distinto positivamente: curava un pollaio in comproprietà con alcuni vicini e faceva lavoretti in campagna. Nessuno avrebbe potuto prevedere quello che è successo".