Il Sigillum Magnum a Krzysztof Pomian

Si svolgerà domani, alle 17, nell’Aula Absidale di Santa Lucia), la cerimonia di conferimento del Sigillum Magnum a Krzysztof Pomian, studioso polacco che ha individuato nella storia della cultura e delle sue istituzioni un campo di ricerca fecondo. In occasione dell’evento – che rappresenta anche il culmine del programma culturale che l’Ateneo ha predisposto per il cinquecentenario aldrovandiano – lo studioso terrà una lezione magistrale dal titolo Aldrovandi e la curiosità. Da Bayle a Buffon. Già oggi alle 17.30, poi, nell’Aula Giorgio Prodi del Dipartimento di Storia (Piazza San Giovanni in Monte) lo studioso interverrà nell’incontro Il museo. Una storia mondiale. Riflessioni sul museo contemporaneo a partire dall’opera di Krysztof Pomian.