Il tram arriva in via Riva Reno . Via ad aprile e il clou d’estate. Ma si perdono 126 posti auto

Il tram arriva in centro storico. E partono i cantieri della linea Rossa in via Riva Reno. "Anche Bologna avrà i suoi Navigli e la parte pedonale si trasferirà lì, dando nuova spinta al commercio, facendo crescere il valore delle case e dei negozi...", esordisce il sindaco Matteo Lepore. L’area verrà riqualificata con aree verdi, percorsi pedonali e, soprattutto, con il canale scoperto, nel tratto tra la rotonda e la Chiesa di Santa Maria delle Visitazioni, fino all’altezza di via Brugnoli. Obiettivo: "Ridare slancio alla parte ovest del centro storico". Perché "questo non è il mandato dove il tram si disfa, come negli anni 60, e non è il mandato dove si annuncia, ma dove il tram si fa", la sintesi del primo cittadino.

I TEMPI

I lavori dureranno in tutto 16 mesi. Già da lunedì, 11 marzo, si smonterà la linea aerea dei filobus, ma il cantiere vero e proprio partirà da aprile, "non appena la Soprintendenza ci darà il via libera", fa sapere il sindaco. A quel punto si arriverà all’estate, quando ci sarà il ’cantierone’ con il tratto di Riva Reno compreso tra la rotonda di Piazza Azzarita e via Lame che sarà chiuso e non sarà possibile sostare. Sarà, però, garantito l’accesso ai passi carrabili e a via dell’Abbadia per residenti e aventi diritto. Il nodo cruciale? "La chiusura per tre mesi dell’incrocio Riva Reno-Lame", spiega l’assessora alla Nuova Mobilità Valentina Orioli. La zona di via Riva Reno tra Marconi e Lame, invece, sarà percorribile con un percorso a ’U’ e verranno conservati i parcheggi. Verrà anche spenta la telecamera sulla preferenziale di via Marconi per facilitare gli accessi in zona.

I PARCHEGGI

Il punto dolente saranno gli stalli auto, visto che via Riva Reno è – da sempre – un ’parcheggio’ a cielo aperto. Con il tram, a lavori terminati, il Comune specifica che il saldo sarà di meno 126 posti auto, mentre gli stalli moto (120) saranno tutti recuperati. Per rispondere a questi disagi, il Comune ha messo in campo alcuni provvedimenti, come spiegato dall’assessora Orioli: nuove strisce bianche per residenti, convertendo 70 strisce blu. In più oltre 30 strisce blu verranno trasformate in parcheggi a rapida rotazione e saranno disponibili spazi per il carico-scarico. Per residenti e commercianti verranno applicati piccoli sconti nel vicino parcheggio Riva Reno di via del Rondone, grazie all’accordo tra Comune e Apcoa.

AIUTI AI COMMERCIANTI

Previsti sconti del 50 per cento sulla Tari (la tassa sui rifiuti) , del 100% sul canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico, concessione straordinarie e soluzioni alternative per i dehors; contributi per smontare gli stessi dehors etc... Considerando la delicatezza del ’caso Riva Reno’ "sono previsti contributi a fondo perduto per vari progetti i cui tempi e importi saranno definiti con le associazioni di categoria", dice Orioli. Già previste cinque assemblee nella sede del quartiere in via dello Scalo 21 (spiega il presidente del Porto-Saragozza Lorenzo Cipriani) con i residenti, tra martedì 12 e il 28 marzo, mentre Orioli e l’assessora al Commercio Luisa Guidone incontreranno i commercianti strada per strada.

IL CRONOPROGRAMMA

"Siamo perfettamente in linea con la tabella di marcia per i lavori del tram (data da fine 2026), come gli osservatori istituzionali avranno modo di confermare", le parole di Lepore in riferimento alla recente visita in città degli ispettori del ministero dei Trasporti. Guardando avanti, tra i vantaggi del tram, ci sarà anche la possibilità di andare allo stadio temporaneo con il nuovo mezzo, visto che il capolinea sarà al Caab. Per il Dall’Ara e l’Unipol Arena, invece, si dovrà attendere la linea Blu.

Rosalba Carbutti