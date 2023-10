Il turismo a due passi. Alleanza Bologna-Modena

Turisti? Sì, ma a due passi da casa. Dopo la positiva esperienza primaverile, il Territorio Turistico Bologna-Modena rinforza la sua squadra e lancia il progetto ‘Autunno fuori dal Comune’, una campagna di turismo di prossimità dedicata ai residenti bolognesi e modenesi. Un’ulteriore occasione, questa, per puntare i riflettori su tutte quelle eccellenze "che i visitatori, da ogni angolo del mondo, vengono a scoprire sul nostro territorio" ma che al contrario, molto spesso, gli stessi cittadini non conoscono fino in fondo. Così, nei fine settimana di novembre e durante il primo week-end di dicembre, saranno ventidue le esperienze (14 nel Bolognese e 8 nel Modenese) a cui i residenti potranno partecipare a un prezzo simbolico di 10 euro (gratuite, invece, per gli under 14): dalla Rocchetta Mattei al Museo Ferrari, dalle Terme di Porretta alla Vena del Gesso Romagnola, appena diventata patrimonio Unesco, fino alla Ghirlandina e Palazzo Ducale, Museo Marconi, Casa Dalla e il Museo Ducati, senza dimenticare le località come Budrio, Carpi, Pieve di Cento, Sassuolo e non solo. Il progetto, in collaborazione con eXtraBO e Modenatur, continua così a promuovere la riscoperta di un patrimonio "a pochi minuti da casa" con un ricco catalogo di proposte, suddiviso nei quattro cluster che hanno reso famosi i due territori: cultura, cibo, motori, natura e benessere. Alla partecipazione dei due Comuni, si è aggiunto il contributo della Regione e, per le esperienze nel Bolognese, la partnership di Confcommercio-Ascom permetterà di aggiungere ai brand più identificativi anche alcune curiosità e ‘gioielli’ meno frequentati dal circuito turistico, ma che meritano di essere riscoperti. "Torniamo con un’edizione autunnale, dove si potrà fruire delle bellezze delle due città grazie a una iniziativa family friendly che ci rende un po’ più turisti a casa nostra – sottolinea Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena –. Il turismo registra numeri da record soprattutto nelle città d’arte, ma è importante creare una maggiore consapevolezza nelle nostre comunità".

Le esperienze si potranno prenotare online sui siti di eXtraBo e Visitmodena, ma anche offline nei punti informativi eXtraBO, Bologna Welcome e nell’infopoint Visitmodena a Modena.

g.d.c.