Ilaria Conti Gallenti morta a 28 anni a New York, gli amici si mobilitano per riportarla a Bologna

Bologna, 19 dicembre 2023 – Ilaria venerdì non si è svegliata. A soli 28 anni, il suo cuore ha smesso di battere all’improvviso. Questo, almeno, è quello che è emerso dagli accertamenti degli anatomopatologi che hanno eseguito l’autopsia sul corpo di Ilaria Conti Gallenti, trovata morta, la scorsa settimana, nel letto del suo appartamento a New York dal marito. Una tragedia raccontata da Gianluca, il fratello della ragazza bolognese che ormai da qualche anno aveva scelto di vivere negli Stati Uniti.

"Ora a New York c’è una sua amica che sta cercando di districarsi tra la burocrazia necessaria a far tornare il corpo di Ilaria in Italia", racconta Gianluca, ancora incapace di accettare quanto accaduto alla sua sorellina.

"Ilaria si era sposata soltanto la scorsa estate – ricorda Gianluca –. Non si è potuta godere il suo sogno, che aveva così faticosamente raggiunto... Non si è potuta godere nulla". A dare l’allarme ai sanitari, venerdì mattina, è stato proprio il neosposo, che vedendo che Ilaria non si svegliava e non reagiva ha chiamato il 911. "Ma i medici non hanno potuto fare nulla per lei. Era già morta", racconta il fratello. Che ricostruisce quello che è accaduto dopo. "È stata fatta l’autopsia, per capire le cause del del decesso, tutti gli accertamenti necessari. Ci hanno detto che è stata una morte naturale. Ilaria ha avuto un infarto... E aveva solo 28 anni. Non ci riusciamo a dare pace".

Adesso, ad aggiungere dolore al dolore di Gianluca e sua madre Salustia, per una perdita straziante a cui è impossibile dare un senso, c’è la triste burocrazia che accompagna l’iter per il rientro in patria della salma della ragazza. "Speriamo di riuscire a organizzare tutto almeno per la prossima settimana – dice Gianluca –. Perché vogliamo averla qui al più presto. È un momento molto doloroso, si tratta tra l’altro di un iter costoso, parliamo di migliaia di euro, ma ci sono gli amici di Ilaria che si sono mobilitati subito per sostenere la mamma".

Gli amici di Ilaria. Quelli d’infanzia di Bologna, dove è cresciuta e ha studiato; e quelli incontrati nei periodi successivi del suo percorso, tra Roma e la Spagna. Che si sono mossi subito, per avviare, sui social, una raccolta fondi per contribuire alle spese per il rimpatrio della salma. "Lo hanno fatto di loro iniziativa, mi hanno detto che poi ci comunicheranno come, chi vuole, può aderire – spiega ancora il fratello della ragazza –. È stato un modo bellissimo e altruista per dimostrare l’affetto che provavano per Ilaria, per stare vicini, in questo momento terribile, alla nostra famiglia, per cui li vogliamo ringraziare già".

Ilaria era una ragazza molto amata, che aveva dedicato la sua vita ai sogni che stava, piano piano, realizzando: "Ilaria era la gioia di vivere – dice commosso Gianluca –, era impossibile non volerle bene. Si mangiava la vita. Era sempre attiva, aveva mille idee e progetti ed era felicissima di essere riuscita ad arrivare negli Stati Uniti, dove voleva realizzarsi nel campo della ristorazione. Aveva intrapreso questa strada anni fa, dopo aver concluso il suo percorso di studi. Voleva lavorare e vivere negli Usa. L’Italia le stava stretta. Quando tornava a trovarci era contenta di stare con noi, con i suoi amici, ma si vedeva che la sua vita, il suo futuro, avevano orizzonti più ampi. Ora su quei sogni è calato solo buio".