Imparare i segreti della ceramica con l’argilla del Castello di Elle

Nonostante il maltempo di domenica scorsa, in molti sono accorsi per visitare lo studio dell’artista Silvia Zagni durante l’Open day patrocinato dal comune di Monzuno per la presentazione dei suoi laboratori “Primitivi” che prenderanno il via all’inizio di giugno e che dureranno tutta l’estate. Saranno laboratori incentrati su un approccio quasi primitivo della lavorazione dell’argilla partendo dalla stessa estrazione nella cava a poche centinaia di metri da Castello di Elle, alle pendici di Monte Sole, dove Silvia vive e lavora da oltre vent’anni. Dalla modellazione fino alla cottura dei manufatti eseguiti durante i laboratori in un forno di tecnologia primordiale, l’artista, impegnata in numerose mostre ed esposizioni l’ultima delle quali alla Galleria Rossana Orlandi di Milano, non ha mai smesso di credere che l’unico modo per fare arte oggi sia quello di rimanere aggrappati come piante alle più profonde radici di questo antico sapere.

Una vocazione fatta di grande conoscenza ma anche di passione che Silvia tenta di trasmettere a bambini e adulti coi suoi laboratori usando la terra di questo luogo straordinario dove la storia moderna si è fusa con quella più antica dei popoli Etruschi che della ceramica furono veri pionieri. Per informazioni: 339-8948452.