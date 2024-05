Impiegato amministrativo per ditta che produce presse

Nel comune di Dozza, un’azienda di produzione e commercializzazione di presse e articoli tecnici oleodinamici ricerca un impiegato amministrativo per diverse attività: centralino, registrazioni contabili in prima nota, back office commerciale, supporto alla predisposizione di documentazione tecnica per spedizioni e documenti di trasporto. Si ricercano candidature con o senza esperienza nella mansione.

È indispensabile il diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico commerciale. È richiesta la conoscenza dell’inglese (minimo livello A2).

Si richiede ottima conoscenza del pacchetto Office,

in particolare di Word ed Excel. La sede di lavoro

è raggiungibile con i mezzi pubblici. Si offre

un contratto di lavoro a tempo indeterminato,

anche in apprendistato in caso di candidature prive

di esperienza. L’avvio è previsto per giugno. L’annuncio, che è rivolto sia agli uomini che

alle donne, scade domani.