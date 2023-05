In mostra le carte del ’caso Mortara’

Taglio del nastro domani alle 17, all’Archiginnasio, con una visita guidata condotta dai curatori Maurizio Avanzolini e Marilena Buscarini, la mostra ’Il ratto del fanciullo. Il caso Mortara e la Bologna pontificia nei documenti dell’Archiginnasio’.

Il ’caso Mortara’ ha inizio a Bologna, nel 1858, quando la città è ancora parte dello Stato della Chiesa e la sera del 23 giugno i gendarmi pontifici, su ordine dell’Inquisitore del Sant’Uffizio, bussano alla porta dei Mortara, famiglia di commercianti ebrei che abita all’inizio di via Lame. Sono venuti per portare via uno dei figli, Edgardo, di 6 anni, che sembra essere stato battezzato in segreto, tempo prima, dalla domestica cristiana. Il bambino (foto), per volere di papa Pio IX, viene portato a Roma, per essere educato cristianamente e non sarà mai più restituito alla famiglia. Una storia il cui clamore arriva ai nostri giorni anche attraverso ’Rapito’, il nuovo film di Marco Bellocchio, presentato in concorso al Festival di Cannes e nelle sale il 25 maggio.