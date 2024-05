In mostra le opere di Roberta Serenari

L’illusione della realtà è il titolo della mostra personale di Roberta Serenari che si inaugura sabato prossimo alle 17 nel settecentesco Borgo di Colle Ameno, a Sasso Marconi. In un luogo da sempre legato all’arte come Colle Ameno, dove ebbe fra le altre cose sede una delle più rinomate manifatture ceramiche della città la mostra propone un viaggio attraverso la ricca produzione artistica della pittrice bolognese che ha all’attivo numerose mostre in Italia e all’estero. Il percorso espositivo, allestito nelle sale di Villa Davia, sarà visitabile fino al 14 luglio e comprende una selezione di opere dagli anni Ottanta ad oggi: dipinti realizzati con la tecnica della pittura a olio e ispirati al mondo della fiaba, del sogno, dell’infanzia, in cui Roberta Serenari dà forma e colore a figure femminili iconiche ed enigmatiche, immerse in una dimensione senza tempo.