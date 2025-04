In piazza Lucio Dalla. Gli amanti della bici

Ha preso ufficialmente il via in piazza Lucio Dalla, l’edizione 2025 della Fiera del Cicloturismo, organizzata da Bikenomist, l’evento di riferimento per il turismo in bicicletta, che fino a domenica trasforma la città nel cuore pulsante del settore. La direttrice Pinar Pinzuti ha dichiarato: "La Fiera è un punto di riferimento per il turismo su due ruote. Cresce la consapevolezza del valore che la bicicletta può avere nel ripensare il turismo in chiave sostenibile. Questa edizione è un invito a scoprire nuove destinazioni, a costruire reti e a tracciare il futuro del cicloturismo".