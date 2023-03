Incendio oggi in centro a Bologna: fiamme in via Augusto Righi

Incendio in via Augusto Righi a Bologna (foto Schicchi)

Bologna, 8 marzo 2023 – Allarme oggi in centro, per un principio di incendio che ha interessato un appartamento in via Augusto Righi: diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella strada a pochi passi da via Indipendenza. Secondo le prime informazioni, il rogo si è sviluppato da una canna fumaria e ha interessato uno degli scuri dell’abitazione all’ultimo piano del palazzo.

Diverse squadre dei vigili del fuoco, compresa l’autoscala, sono intervenute a serene spiegate: per fortuna, pare che in casa non ci fosse nessuno e quindi non ci siano né feriti né intossicati. La polizia sta indagando per risalire alle esatte cause delle fiamme che hanno comunque causato danni.

Lunedì scorso, un uomo di 61 anni, Giovanni Sarti, è morto nel rogo dell’appartamento dove viveva in via Viestri: il fratello è ancora gravissimo.

Notizia in aggiornamento