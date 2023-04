Incidente A14 oggi a Bologna, lunghe code

Bologna, 26 aprile 2023 – Incidente tra due camion e un’auto, questa mattina poco dopo le 8, al chilometro 14 dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l'Italia.

Il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 7 km di coda in A14 tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio in direzione nord.

Inoltre, si registrano 6 km di coda, per ripercussioni in A13, tra Bologna Interporto e il bivio A13/A14 in direzione Bologna.