Incidente a Bologna: bus travolge un pedone, è gravissimo

Il pedone è stato travolto all'angolo fra via Malvasia e via dello Scalo

Bologna, 3 febbraio 2023 – Grave incidente stradale ieri sera intorno alle 20 in via Malvasia angolo via dello Scalo. Un uomo di 53 anni è stato travolto da un autobus Tper della linea 35.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente: su questo punto sono a lavoro gli agenti della polizia municipale per ricostruire gli ultimi attimi prima dello scontro. Non è quindi chiaro se il pedone stesse o meno attraversando la strada quando è sopraggiunto il bus. Il cinquantatreenne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore in condizioni molto gravi e ora si trova in prognosi riservata in Rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani per effettuare i rilievi, due ambulanze col personale del 118 e un’automedica. Necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il pedone che era rimasto incastrato sotto il bus. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo.