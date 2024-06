Incidente con l’autocarro. Ubriaco scappa all’alt

Un inseguimento lungo decine di chilometri, attraverso vari territori, concluso con una denuncia da parte della Polizia Locale dell’Unione Reno Galliera. Tutto è iniziato in territorio di San Pietro in Casale. Qui è stato intercettato un uomo che era fuggito a un controllo, bloccato definitivamente a Reno Centese dopo un inseguimento da film che ha, purtroppo, messo in serio pericolo la circolazione stradale e gli altri utenti della strada.

A finire nei guai un italiano quarantunenne con una serie di precedenti di polizia, alle spalle, per reati affini. Dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza. A parlare del fatto è il comandate della Locale Reno Galliera, Massimiliano Galloni: "Ci era stato segnalato dalla Compagnia Carabinieri di Cento, nel ferrarese, un autocarro Fiat 35, che aveva urtato alcuni veicoli in sosta e la segnaletica stradale, per poi allontanarsi a gran velocità. Una nostra pattuglia lo ha intercettato in via San Benedetto, nel territorio di San Pietro in Casale. Il conducente, che è poi stato identificato, con non poca fatica, in un quarantunenne italiano pregiudicato, non si è fermato all’alt intimato dai nostri agenti. Da lì l’uomo ha iniziato la fuga, con manovre spericolate, fino all’abitato di Reno Centese, località del Comune ferrarese di Cento, dove gli agenti del nostro corpo sono finalmente riusciti a fermarlo. Nell’attività di inseguimento dell’autocarro sono state coinvolte tre nostre autopattuglie, oltre a un equipaggio dei carabinieri".

z. p.