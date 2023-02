Incidente a Monte San Pietro (Bologna), schianto contro un albero. Giovane gravissima

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso (foto di repertorio)

Monte San Pietro ( Bologna), 21 febbraio 2023 – È stata soccorsa dai vigili del fuoco e dagli agenti della polizia locale Reno Lavino una giovane di 29 anni che ieri, attorno alle 15.45, è uscita di strada in auto sulla provinciale Valle del Lavino e si è schiantata contro un albero.

Non è chiaro cosa abbia provocato l’incidente, che non ha coinvolto altri mezzi. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza ed elisoccorso e la ferita, residente in zona, è stata portata in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore in gravissime condizioni.