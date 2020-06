San Giovanni in Persiceto (Bologna), 7 giugno 2020 - Un tremendo schianto (foto) poco dopo le 21 di ieri sera. Una tragedia che ha spezzato quattro vite, tra cui quella di una bambina di appena nove anni. È successo ad Amola, frazione di San Giovanni in Persiceto, in via Crevalcore, lungo la Provinciale 568 (video)

Da una prima ricostruzione una Peugeot 106, condotta da un ragazzo tunisino di 21 anni e con a bordo il fratello e un amico di 20 anni, residenti a Nonantola (in provincia di Modena ma poco distante dal dove è avvenuta la tragedia) per cause da accertare ha invaso la corsia opposta scontrandosi in un frontale con una BMW320 condotta da un uomo di Crevalcore, 51 anni, che è rimasto ferito molto gravemente, mentre la figlia della compagna (che era in auto con lui), di 9 anni, è rimasta uccisa. Anche un pedone, un uomo di 69 anni seduto fuori da un bar sulla via, è rimasto ferito, non gravemente, da alcuni detriti che lo hanno colpito.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni i tre stranieri poco prima erano stati proprio in quel bar e quindi erano appena saliti in macchina e ripartiti, quando c'è stato l'impatto. I carabinieri e gli agenti della polizia locale Unione Terre d'Acqua stanno lavorando per ricostruire la dinamica del terribile scontro.

Sul posto tre ambulanze del 118 con l’auto medica, e l’elisoccorso è decollato dall’ospedale Maggiore di Bologna, anche se il velivolo alla fine non è stato utilizzato per trasportare alcun ferito. Per la piccola e per i tre uomini a bordo della Peugeot, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di salvarli da parte dei sanitari del 118. E' stato invece portato con grande urgenza all'ospedale Maggiore di Bologna l'uomo di 51 anni alla guida della BMW.

Non appena si è sparsa la notizia del tragico incidente, su via Crevalcore si sono riversati anche molti parenti delle vittime, sconvolti e disperati, compreso il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti.