Incidente in moto in provincia di Bologna: grave una 31enne

San Pietro in Casale (Bologna), 18 giugno 2024 - Altro grave incidente oggi in provincia di Bologna. Dopo il disabile 69enne investito sulle strisce pedonali, nel centro di Malalbergo, nella mattinata, sono gravi le condizioni di una 31enne. La giovane era in moto, a Maccaretolo di San Pietro in Casale, e si è scontrata con un'auto che non le ha dato la precedenza stando ai rilievi.

L’incidente si è verificato sulla strada Galliera, che collega vari comuni della Bassa, all'incrocio con via Setti in frazione Maccaretolo di San Pietro. La 31enne era in sella alla moto e stava percorrendo la provinciale Galliera.

Ad un certo punto dalla laterale via Setti è arrivato un automobilista 57enne che si è immesso sulla Galliera senza dare la precedenza. Impossibile per la 31enne evitare l'impatto con il cofano della vettura. La giovane è stata sbalzata al suolo con violenza. Immediati i soccorsi arrivati sul posto con ambulanza ed elisoccorso. Quest'ultimo ha trasportato la 31enne al Maggiore con codice di massima gravità. A svolgere i rilievi di prassi, e a regolare la viabilità, gli agenti della Locale Reno Galliera.