Incontri di stile con Rimedio

Diverse espressioni e generi musicali si incontrano, racchiuse in un unico strumento: anche quest’anno torna a Bologna la rassegna Incontri di stile, un evento dedicato a chiunque abbia una forte passione per la musica. "Non esistono confini nè generi quando la musica è profonda, interessante, colta. Ogni strumento sa essere versatile, e questa rassegna è dedicata alla chitarra in tutte le sue sfaccettature" spiega Antonio Rimedio, direttore artistico della rassegna.

Il primo appuntamento ha luogo oggi alle 21 al Centro Polifunzionale Bacchelli, in Via Galeazza,2. Un duo musicale d’eccezione, Joe Pisto & Fausto Beccalossi, trascineranno il pubblico in un mondo variopinto, che tra le due Americhe del tango e del jazz mescola tempere che sanno di Spagna, di habanera, di improvvisazione, di lirismo passionale e ritmo impetuoso, trascinando l’ascoltatore verso una dimensione fortemente evocativa. A seguire è previsto un aperitivo.

Tra febbraio e aprile, altre quattro date al centro Bacchelli, che mostreranno la chitarra nel mondo della trascrizione e del repertorio con Gianluca Maccarone (il 23 febbraio alle 18), in quello del jazz con Lucio Ferrara & Davide Brillante (il 16 marzo) o nell’ambiente blues, jazz e tango con Il Duo Ma-Rea (il 29 marzo alle 21). A chiudere la rassegna sarà Antonio Stragapede, il 6 aprile.