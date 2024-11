Incontro con. Valerio Piccolo

Questa sera alle 20 all’Accademia Nazionale del Cinema in via Riva Reno 79 (ingresso libero su prenotazione) incontro su ’Valerio Piccolo tra cinema e musica’ con la presentazione di ’Senso’ il nuovo album del musicista e cantautore. Il disco contiene anche il brano ’E si’ arrivata pure tu’, la canzone originale del nuovo film di Paolo Sorrentino, ’Parthenope’. Il brano prodotto da Pino Pecorelli è uscito in due versioni: piano e archi e chitarra. "Sicuramente è il mio disco più intimo. Degli album che ho scritto, è quello in cui mi metto più a nudo, in cui parlo più di me e delle mie riflessioni sul senso della vita – spiega Valerio Piccolo –. È un disco che racconta di distanze e riavvicinamenti, di partenze e ritorni, del tempo che scorre, di come gestirlo e come rallentarlo per guardare meglio le cose".