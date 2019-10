Bologna, 23 ottobre 2019 - Ci siamo: ‘l’untrice’ è tra noi. Per di più, prima della consueta grande entrée invernale. Stiamo parlando dell’influenza, il cui ceppo, spiega Paolo Pandolfi, direttore del dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl, "quest’anno, è stato isolato, in Italia negli ospedali di Parma e di Udine, già a fine settembre. Di solito, avviene a fine novembre. Il netto in anticipo fa sì che, di questi tempi, il virus cominci a diffondersi". Con il risultato che il picco invece che a febbraio "si potrebbe verificare verso fine dicembre, inizio gennaio". Differente da quello dell’anno scorso che mise a letto più di centomila persone, l’influenza 2019 si preannuncia per "numeri più contenuti, ma molto più impegnativa e con possibili complicazioni".

Novantamila gli influenzati ipotizzati dall’Ausl. Classici i sintomi con cui farà sentire la sua presenza. Apparato respiratorio o apparato gastro-intestinale: le sue ‘vittime’ privilegiate. Con febbre sopra i 38 gradi. Nel primo caso, faranno da padrone tosse, raffreddore, starnuti e spossatezza. Attenzione, avverte il medico dell’Ausl, alle "complicanze polmonari che possono sfociare in una polmonite seria". Sul fronte gastro-intestinale, oltre a febbre e malessere, immancabile il "risentimento gastrico, male di pancia e fenomeni diarroici». Quanto alla cura «non sottovalutate l’influenza: mai. Prendetevi tempo, non trascuratevi e soprattutto curatevi bene, seguendo le indicazione del proprio medico", avverte l’Ausl.

Fondamentale nella difesa dal virus, la vaccinazione che scatterà il 28 ottobre per concludersi il 15 gennaio. Come di consueto è gratuita per tutte le categorie a rischio: dai cronici (ad esempio diabetici) a chi soffre di malattie respiratorie o cardio-circolatorie fino alle insufficienze renali o epatiche. Per non parlare di anziani, bambini, chi lavora nel pubblico e donne incinta. "Quest’anno, le donne in gravidanza si potranno vaccinare sempre. Nel 2018, sono state 700". Considerando che in media vi sono tra le 6.000 e le 6.500 gravidanze in un anno, questa fascia potrebbe ampliarsi. "Lo speriamo". Certo è che l’Ausl, ha incrementato i vaccini, acquistandone ben "210mila contro i 160mila dell’anno scorso".

Inoltre, 200mila fiale sono già a disposizione dei medici di medicina generale e dei pediatri. "Vogliamo ingrossare il numero delle persone vaccinate, soprattutto tra gli over 65 passando dall’odierno 57% al 60%". Che fuor di percentuale significa 20mila persone in più. Un’organizzazione poderosa quella messa a punto dall’Ausl che "ha deciso di ampliare la rete di sorveglianza formata da quindici medici-sentinella tra medici di medicina generale e pediatri di libera scelta che monitoreranno sul campo la situazione, fornendoci informazioni preziose in tempo reale sia sull’andamento delle vaccinazioni sia su chi di ammala".