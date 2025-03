Insulti a capotreno e calci a militare. Caos in stazione

Caos alla stazione ferroviaria di Pianoro Nuovo nella tarda serata di martedì: una nigeriana di 30 anni ha bloccato due treni e ha aggredito una carabiniera. La straniera è stata denunciata dai carabinieri della locale stazione per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e false attestazioni a pubblico ufficiale. Ma torniamo ai fatti. Erano all’incirca le 22 di martedì. La donna, nigeriana residente a Lodi, regolare sul territoriale nazionale, ma pluripregiudigicata, era da poco salita sul treno in direzione di Porretta.

All’altezza della stazione di Pianoro Nuova, però, la capotreno ha fatto fermare il convoglio perché la straniera, con atteggiamento ostile e minaccioso, non solo non aveva voluto mostrarle il titolo di viaggio, ma non voleva neanche scendere dal treno come le era stato chiesto. Visto l’atteggiamento della trentenne sono state chiamate le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Pianoro. Anche con i militari la donna si è mostrata aggressiva e neanche a loro ha voluto mostrare i documenti di riconoscimento.

A quel punto sono state chiamate altre due pattuglie a supporto di quella di Pianoro e la nigeriana è stata fatta scendere dal treno coattivamente al binario 4. Nel frattempo, al binario 2, sopraggiungeva un altro convoglio diretto a Prato. La trentenne si è velocemente divincolata dalla presa dei militari ed è scappata su quest’altro teno che, a sua volta, è stato fermato alla stazione fino a che i carabinieri non sono riusciti a far nuovamente scendere la nigeriana che, nella circostanza, ha sferrato un violento calcio a una carabiniera provocandole sette giorni di prognosi. La straniera è stata, dunque, faticosamente portata in caserma. Qui ha dapprima dichiarato alcune false generalità ai carabinieri, che non hanno, infatti, trovato riscontro in nessuna banca dati.

Quando, poi, le è stato chiesto di inserire le impronte digitali la nigeriana si è ulteriormente agitata diventando sempre più aggressiva. I militari di Pianoro sono comunque riusciti a risalire alle generalità della donna, residente a Lodi e pregiudicata per reati affini. La giovane è stata infine denunciata. I due treni hanno subito un notevole ritardo a causa delle intemperanze e del successivo intervento delle forze dell’ordine.

