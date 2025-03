Intelligenza artificiale, tra prospettive e rischi

‘Intelligenza artificiale: prospettive e rischi’: è il tema del convegno promosso da Banca di Imola Spa e Gruppo La Cassa di Ravenna che si terrà domani alle 17 alla Sala Grande del Museo Diocesano di Imola, al Palazzo Vescovile di Piazza Duomo 1. Il convegno sarà aperto dal Presidente di Banca di Imola Spa Giovanni Tamburini e prevede gli interventi del Presidente del Gabinetto Scientifico-letterario Vieusseux di Firenze Riccardo Nencini, di Pierluigi Barrotta, docente ordinario di Filosofia della Scienza all’Università di Pisa e dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale del CSE Consorzio Servizi Bancari Vittorio Lombardi. Le conclusioni saranno del Presidente del Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli (nella foto).

Il tema dell’intelligenza artificiale è di grande attualità. E proprio per l’importanza di questo tema, sia legato al mondo bancario, sia in generale per le sue conseguenze sulla società, le banche del Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi, promuovono un ciclo di convegni di approfondimento con illustri esperti.