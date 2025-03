Irrompono dal balcone col coltello, anziano rapinato di orologi e soldi

Crevalcore (Bologna), 4 marzo 2025 – Rapinato in casa all’ora di pranzo. È successo nei giorni scorsi nella frazione di Bolognina a Crevalcore e protagonista di questa disavventura un anziano di 86 anni.

Come è avvenuta la rapina

Da quanto si è potuto apprendere, tre giovani, maggiorenni, si sono arrampicati all’esterno della palazzina dove abita l’anziano e sono saliti sul suo terrazzo. L’uomo li ha visti in terrazza e si è allarmato. I giovani, con tanto di forbici e coltello, hanno intimato all’uomo di consegnare loro denaro e oggetti preziosi. I rapinatori, da quanto trapelato, non hanno ferito l’86enne. Tuttavia l’anziano, con mente lucida, ha saputo gestire la situazione e ha acconsentito alla richiesta.

E così i rapinatori hanno preso da un cassetto due orologi, da un valore in via di quantificazione, e sembra alcune centinaia di euro. Una volta agguantato il bottino i tre sono scappati fuori lasciando perdere le proprie tracce.

Intervento dei carabinieri

L’86enne ha avvertito i carabinieri e i parenti raccontando l’accaduto. I militari dell’Arma della compagnia di Persiceto e della stazione di Crevalcore hanno effettuato un sopralluogo accertando i fatti, raccolto elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto, e hanno compiuto una ampia ricognizione nella zona circostante. Gli uomini della Benemerita hanno aperto una indagine e non è escluso che presto i carabinieri riescano a risalire all’identità dei tre delinquenti e a trovarli.

Da prime indiscrezioni, si tratterebbe di tre giovani maggiorenni extracomunitari, probabilmente pregiudicati.

Contesto e reazioni

La palazzina dove abita l’anziano è in una zona isolata della frazione di Bolognina e diversi appartamenti dello stabile sono vuoti. Elementi che hanno favorito i rapinatori nel mettere a segno il colpo. Un parente dell’anziano ha poi pubblicato sul gruppo social di Crevalcore un post che raccontava in sintesi la vicenda: "Ieri all’ora di pranzo a Bolognina furto (entrati dal terrazzo) con persona in casa che hanno tenuto sotto minaccia di coltello e forbici. Erano in tre. Se qualcuno avesse notato in giro tre giovani balordi segnali…".

Dichiarazioni del sindaco

"Stiamo attraversando un momento complicato – dice il sindaco di Crevalcore, Marco Martelli –. Si verificano sul territorio furti e altri reati. Penso che sia entrata in azione una banda e auspico che presto le forze dell’ordine riescano a sgominarla il prima possibile. Come amministrazione comunale stiamo ragionando per poter potenziare la videosorveglianza del territorio e per controllare meglio la sala d’aspetto della stazione ferroviaria. Il problema più grave riguarda le baby gang. Abbiamo a che fare con dei minorenni e dobbiamo essere in supporto alle forze dell’ordine per affrontare questo preoccupante fenomeno".

Altri episodi di criminalità nella zona

Recentemente, sempre a Crevalcore, questa volta nel capoluogo, una signora era stata rapinata della sua borsa che teneva nel cestino della bicicletta mentre stava chiudendo l’ufficio. La donna tentando di bloccare il delinquente, che era salito a bordo di una automobile, si era aggrappata allo sportello che era rimasto aperto ma era stata trascinata sull’asfalto per diversi metri riportando traumi e lesioni guaribili in 25 giorni. Mentre a San Giovanni in Persiceto, sempre recentemente, un commercialista, in una via del centro storico, era stato fatto cadere a terra, rimanendo ferito alla testa, da alcuni minorenni che gli avevano chiesto delle monete ma che lui si era rifiutato di dare.