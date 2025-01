’Jazz on Symphony’ con l’Orchestra del Teatro

"Mondi lontanissimi", per citare Franco Battiato, quelli del jazz e della musica classica. Linguaggio ‘popolare’ il primo, strettamente legato alla relazione forzata tra Africa e America, espressione colta il secondo, a lungo considerato di difficile fruizione. Espressioni sonore che, invece, si sono intrecciate nel corso della storia, si sono osservate (Louis Armstrong amava La cavalleria rusticana e avrebbe voluto fare una sua lettura del capolavoro di Mascagni) e che sveleranno l’incanto dell’incontro nella nuova iniziativa promossa dal Teatro Comunale, ’Jazz on Symphony’ in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio Martini Fortemente voluta dal sindaco Matteo Lepore e dal sovrintendente del Teatro Fulvio Macciardi, che hanno affidato la direzione artistica a Paolo Fresu, la rassegna prevede due appuntamenti: ’The Man I Love’, il 22 e 23 marzo e ’Jazz on Film’, in cartellone il 10 e 11 ottobre, ospitati dall’Auditorium Manzoni.

Il primo è una produzione originale, con l’Orchestra del Teatro Comunale diretta dal Maestro Celso Valli, uno dei più importanti produttori e arrangiatori italiani, stretto collaboratore di Gianni Morandi, Eros Ramazzotti e Vasco Rossi, nei loro dischi di maggior successo. L’ensemble proporrà un repertorio composto dai brani più celebri dedicati all’amore, tratti dal repertorio della canzone italiana. La formazione sarà arricchita da tre voci, Simona Molinari, Malika Ayane e Ornella Vanoni. Ad accompagnare l’Orchestra è stata invitata una sezione ritmica composta dal contrabbassista Ares Tavolazzi e dal batterista Stefano Bagnoli, oltre alla presenza del pianista Dado Moroni.

La rassegna prosegue il 10 e l’11 ottobre, quando sul palco dell’Auditorium Manzoni salirà una star internazionale: il compositore e direttore d’orchestra americano Vince Mendoza, artista che nella sua carriera ha vinto 7 Grammy Award. Nel corso degli anni ha lavorato con alcuni tra i nomi più rappresentativi della scena musicale internazionale. Dalla cantautrice Joni Mitchell al virtuoso della chitarra fusion Pat Metheny, dal tastierista jazz Herbie Hancock alla protagonista del pop di ricerca, tra voce e elettronica Bjork. Mendoza ricostruirà, nel suo concerto con l’Orchestra del Comunale, le affinità elettive che uniscono il jazz e la storia del cinema, riproponendo, con i suoi arrangiamenti originali, alcuni dei temi simbolo tratti dalle più note colonne sonore. Anche lui sarà affiancato da alcuni ospiti, il sassofonista statunitense Joe Lovano, che ha all’attivo un Grammy Award, e il trombettista Flavio Boltro, che arricchiranno con i loro fraseggi le partiture eseguite. I biglietti sono già disponibile su Vivaticket e alla biglietteria del Teatro Comunale. Alfasigma è lo sponsor della rassegna.